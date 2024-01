Zwrot z podatku. Skarbówka może nie wypłacić

Warto podkreślić, że niektóre świadczenia rodzinne, takie jak 300 plus, 800 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, są zwolnione z zajęć komorniczych. Oznacza to, że komornik nie może ich zająć, nawet jeśli osoba, która je otrzymuje, ma długi. Ulga rodzinna, a także zwrot podatku wynikający ze wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, takim zwolnieniem nie są objęte.