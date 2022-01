12 tys. na dziecko. Złożono już prawie 60 tys. wniosków

Wnioski o przyznanie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli świadczenia w wysokości 12 tys. złotych na dziecko, można składać od soboty. Do tej pory do ministerstwa rodziny trafiło już prawie 60 tys. takich wniosków, obejmujących 73 tys. dzieci. Według danych resortu, do końca roku 2022 świadczeniem ma zostać objętych 615 tys. dzieci.