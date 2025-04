Sądny czas dla sadowników. Ważą się losy czereśni

- Nie mam pojęcia, wszystko zależy od skali strat. Mróz ma to do siebie, że nie kosi wszystkich po równo. Podczas przymrozków w rejonie grójeckim temperatura spadła do -6 st. C, a w okolicach Tarczyna było -2 st. C. Zagłębie czereśniowe to nie tylko okolice Grójca, to także zagłębie sandomierskie, poznańskie, wrocławskie i pilskie - mówi WP Finanse Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego Bronisze pod Warszawą.