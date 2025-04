Nowe przepisy dotyczące bananów już obowiązują. Oto zmiany

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2023/2429, sprzedawcy detaliczni muszą świadczyć informację o kraju pochodzenia świeżych bananów, które dojrzewają. Choć przepisy nie narzucają szczególnych norm handlowych dla tych owoców, konieczne jest, aby informacja o kraju pochodzenia była łatwo dostępna dla konsumentów , co ma związek z troską o transparentność procesu sprzedaży.

Oprócz tego, świeże banany muszą spełniać wymagania dotyczące znakowania określone w artykule 9 Rozporządzenia UE nr 1169/2011, które odnosi się do żywności pakowanej. W Polsce przepisy te uzupełniają zasady dotyczące bananów sprzedawanych luzem, wymagając, aby były one odpowiednio opisane, co oznacza, że należy podawać pełną nazwę, kraj pochodzenia oraz dane producenta.