Oto co daje legitymacja emeryta. Nie każdy senior o tym wie

Legitymacja emeryta to znacznie więcej niż zwykłe potwierdzenie osiągnięcia wieku emerytalnego. Funkcjonuje ona jako przepustka do wielu ulg i udogodnień, które ułatwiają codzienne życie seniorom. Bez względu na to, czy posiadamy ją w formie papierowej, czy cyfrowej, otwiera przed nami wiele możliwości.