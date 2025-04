Żołnierze dostali podwyżki. Tyle płaci teraz Wojsko Polskie

Z początkiem 2025 roku w strukturach polskiej armii zaczęły obowiązywać nowe stawki wynagrodzeń. Jak informuje "Kurier Poranny", podstawowe uposażenie w Wojsku Polskim wzrosło z 6 tys. zł do 6,4 tys. zł . Zmiany te mają za zadanie wyeliminować niewielkie różnice w zarobkach pomiędzy żołnierzami o różnych stopniach wojskowych.

W marcu żołnierze otrzymali nowe wynagrodzenia razem z wyrównaniem od stycznia. Główna intencja tych zmian to uniknięcie sytuacji, w której wynagrodzenia byłyby na mało korzystnych poziomach. W efekcie, osoby na różnych szczeblach w wojsku mogą oczekiwać na bardziej uczciwe wynagrodzenia za swoją służbę.

Omawiane podwyżki są częścią szeroko zakrojonych działań mających na celu poprawę warunków służby wojskowej. Podniesienie pensji jest jednym ze sposobów na zwiększenie atrakcyjności kariery wojskowej, co ma również zachęcić nowych rekrutów do wstępowania w szeregi armii. Te zmiany odpowiadają także na narastające potrzeby obronne kraju.

Podstawą wynagrodzeń w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT) od 2024 roku jest dodatek gotowościowy, który wynosi 600 zł miesięcznie, co stanowi 10 proc. pensji szeregowca zawodowego. Aby go otrzymać, konieczny jest udział w co najmniej dwóch dniach szkoleniowych w miesiącu. Dodatkowo za każdy dzień służby przysługuje stawka uzależniona od stopnia wojskowego.