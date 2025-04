Niemiecka drogeria podbija Polskę. Chce otworzyć 80 sklepów

Polska to dla nas ważny rynek i chcemy sukcesywnie umacniać jego znaczenie na tle innych państw, w których jesteśmy obecni - wskazuje Markus Trojansky, dyrektor obszaru ekspansji w Niemczech i dyrektor zarządzający dm-drogerie markt w Polsce, cytowany w oficjalnym komunikacie.

WIDEO

Obecnie drogeria dm posiada w Polsce 53 sklepy i zatrudnia 471 pracowników. To ma się niebawem zmienić za sprawą planów ekspansji nad Wisłą, które niemiecka firma ujawniła przy okazji trzeciej rocznicy od otwarcia pierwszej placówki w Polsce.

Do końca tego roku sieć chce uruchomić 80 nowych sklepów. Z kolei w perspektywie najbliższych trzech lat liczba placówek należących do drogerii dm ma się podwoić.

Z zapowiedzi wynika, że nowe drogerie pojawią się m.in. w Łodzi, Świdnicy i Kłodzku. W planach są także dwie nowe placówki w Warszawie oraz debiut w Poznaniu. Do końca roku sieć chce zwiększyć liczbę sklepów we Wrocławiu do dziewięciu.