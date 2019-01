12 tysięcy złotych brutto. Tyle zarabia prezes związku nauczycieli

Prezes ZNP Sławomir Broniarz zarabia 12 tysięcy złotych miesięcznie. – To kwota brutto – tłumaczył w Radiu ZET. - Robienie zarzutu z tego powodu jest niefortunne. To próba szukania innego obszaru do dyskusji – dodał Broniarz.

- Zwrócę uwagę, że każdy nauczyciel i pracownik Zarządu Głównego, każdy członek kierownictwa jest opłacany ze składek członków Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nikt nam w tym nie pomaga, wręcz przeciwnie. Jak każdy związek i każdy obywatel musimy płacić podatki – mówił szef ZNP.

Na pytanie dziennikarki, czy czuje pewnego rodzaju dyskomfort, że jako szef związku zarabia tyle, odpowiedział, iż jego wynagrodzenie ustalają ciała kolegialne ZNP.

- To nie jest moja indywidualna decyzja. Są to pieniądze całkowicie pochodzące ze składek szeregowego członka związku. Naszym zadaniem jest walczyć o to, żeby pensje nauczycieli były jak największe, a nie dyskutować ile zarabia prezes lub członkowie zarządu – mówił Broniarz.

- Zawsze jednak pensje związkowców są takim przedmiotem zainteresowania – dociskała dziennikarka Radia ZET. - Ale nie kradniemy tych pieniędzy – odpowiedział szef ZNP.

W czwartek 10 stycznia w siedzibie ZNP odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego ZNP. Jeśli dzisiejsze i jutrzejsze rozmowy nie przyniosą przełomu w sprawie podwyżek wynagrodzeń (związkowcy domagają się dodatkowego tysiąca złotych już od stycznia), może zapaść decyzja o ogólnopolskiej skoordynowanej akcji protestacyjnej.

Nawet jeśli decyzja o tym zapadnie w tym tygodniu, to sam protest czeka nas dopiero wiosną. - Strajk w styczniu czy lutym nie będzie dla nikogo dokuczliwy. Musi się odbyć w czasie, gdy będzie najbardziej odczuwalny – wyjaśnia Broniarz.

A więc kiedy? Ogólnopolskie egzaminy na zakończenie poszczególnych poziomu edukacji odbywają się w trzech turach, więc możemy się go spodziewać w czasie egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej (15-17 kwietnia), gimnazjum (10-12 kwietnia) lub maturalnych (maj).