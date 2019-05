13. emerytura jednak co roku? Minister finansów nie mówi "nie"

Chociaż w dotychczasowych planach budżetowych nie było wzmianek o corocznej "trzynastce" dla seniorów, to wszystko jeszcze jest możliwe. Przyznaje to nawet minister Teresa Czerwińska, która stoi na straży państwowej kasy.

"13. emerytura" to jedna z obietnic w ramach tak zwanej "piątki PiS", czyli nowego pakietu obietnic z lutego tego roku. Początkowo miało to być świadczenie jednorazowe, wypłacone tylko w tym roku, na wiosnę. Później jednak pojawiły się pomysły, by "trzynastkę" wypłacać co roku.