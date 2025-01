Nawet 20 tys. zł kary. Masz to na posesji, musisz zgłosić miastu

Jeśli właściciel posesji nie wywiąże się z obowiązku, musi liczyć się z surowymi karami. Grzywna za niezgłoszone wyroby może wynieść od 10 do nawet 20 tys. zł.

Warto pamiętać, że samowolne usunięcie azbestu lub wyrzucenie go w niedozwolonym miejscu wiąże się z karą do 5 tys. zł. Materiał może usunąć tylko wyspecjalizowana firma, a w tej sprawie należy zgłosić się do urzędu gminy, ponieważ wiele samorządów prowadzi program, dzięki któremu za darmo można pozbyć się niebezpiecznych wyrobów.