Zaprojektował ognioodporny dom. Tak wygląda po pożarze w USA

Pożary, które rozpoczęły się 7 stycznia w Los Angeles, dotarły także do położonego w tej samej aglomeracji miasta Malibu na wybrzeżu Pacyfiku. Jak podaje "Daily Mail", wśród zdewastowanych nieruchomości w Malibu ostała się trzykondygnacyjna rezydencja , która należy do Davida Steinera, emerytowanego przedsiębiorcy w dziedzinie gospodarki odpadami .

Nieruchomość Davida Steinera jest warta 9 mln dolarów. Według właściciela zaprojektowano ją tak, by wytrzymała trzęsienia ziemi i inne kataklizmy, które mogłyby nawiedzić Kalifornię.

Dom Davida Steinera ma ok. 400 mkw. powierzchni, cztery sypialnie i niezwykle wytrzymałą, specjalnie zaprojektowaną konstrukcję. Składają się na nią ściany z tynku i kamienia, ognioodporny dach oraz pale wbite na głębokość 50 stóp [ok. 15 m] w podłoże skalne , aby wytrzymać uderzenia fal.

Emerytowany biznesman przyznał, że widząc nagrania, na których płomienie niemal dotykają jego domu, był przekonany, że go straci. Tymczasem budynek wytrzymał. – To cud – powiedział mężczyzna cytowany przez "New York Post".