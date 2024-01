Czas na złożenie wniosku tylko do 12 stycznia. Są pieniadze do wzięcia

Do tej pory do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa napłynęło 16,7 tys. wniosków na kwotę ponad 211 mln zł - poinformowała ARiMR. Jest to drugi nabór o taką pomoc prowadzony w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.