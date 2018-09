200 osób znajdzie pracę w Lidlu. Tym razem nie na kasie

W Kałuszynie powstaje 10. centrum dystrybucyjne Lidla. Wiecha oznaczająca osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego budynku zawiśnie 6 września. Otwarcie zaplanowano na I kwartał 2019 roku.

- Magazyn w Kałuszynie pozwoli na rozwój sieci we wschodniej części kraju. Nowa infrastruktura logistyczna Lidla wesprze zaopatrzenie sklepów zlokalizowanych na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Communications Manager w Lidl Polska. - Centrum dystrybucyjne w Kałuszynie obejmie swoim zasięgiem przede wszystkim sklepy zlokalizowane w Warszawie i jej najbliższej okolicy.

Lidl wszystkich nowych pracowników przeszkoli, dlatego, jak zapewnia, „wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe są ważne, ale firma jest również otwarta na osoby stawiające pierwsze kroki w danym obszarze, gotowe do podjęcia nowych wyzwań”. Firma szuka ludzi do pracy w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin.

Nowa inwestycja w Kałuszynie będzie największa w Polsce spośród wszystkich obiektów magazynowych Lidl. Jednocześnie jest to pierwszy tego typu obiekt w portfolio Lidl w Europie i w USA. Ma to być dwukondygnacyjny magazyn modularny. Parter hali ma powierzchnię użytkową ponad 43 000 m2, z kolei piętro to ponad 14 000 m2, w tym 2300 m2 przeznaczono na część administracyjną.