30 lat płatności bezgotówkowych w Polsce

- W Polcard wierzymy w kompleksowość usług, dlatego terminale i obsługa kart płatniczych to nie jedyna korzyść, którą oferujemy naszym klientom. Jesteśmy partnerem, któremu zależy na postępie i rozwoju biznesów naszych Klientów. Dlatego o wartości i kompleksowości naszej oferty świadczą usługi dodatkowe, które zapewniamy naszym klientom. Każdy z nich ma dedykowanego opiekuna i dostęp do OnePortal24, autorskiego systemu raportowania z danymi o wszystkich transakcjach, aktualizowanymi w czasie rzeczywistym, i przede wszystkim bieżący dostęp do najnowocześniejszych produktów rozwiązań płatniczych – mówi Krzysztof Polończyk, Prezes First Data Polska S.A.