300 zł wyprawki szkolnej dla dziecka. Wyjaśniamy krok po kroku procedurę, terminy i warunki

Tylko do końca listopada będzie można składać wnioski o przyznanie 300 zł na szkolną wyprawkę. Kto otrzyma pieniądze? Kto może złożyć wniosek? Które dzieci dostaną środki? Wyjaśniamy krok po kroku procedurę.

Rząd PiS podczas konwentu partii obiecał, że wszystkie dzieci idące do szkoły we wrześniu dostaną po 300 zł na wyprawkę szkolną. Mateusz Morawiecki słowa dotrzymał - 1 czerwca podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku rozpoczynającym rok szkolny dzieciom do 18 roku życia. A co jeżeli 18-latek będzie kończył jeszcze liceum? Pieniądze również otrzyma. Program zakłada, że środki można otrzymać maksymalnie do osiągnięcia przez dziecko 20 roku życia. Warunek jest jeden - nauka musiała się rozpocząć przed 18 rokiem życia i jest kontynuowana.