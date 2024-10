35 dni urlopu w 2024 r. Dla kogo nowe przepisy?

Przepisy dotyczące umowy o pracę przewidują 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Jest to zależne od stażu pracy. Osoby z krótszym stażem niż 10 lat mają prawo do mniejszej liczby dni urlopu. Warto jednak wiedzieć, że do stażu pracy wlicza się także czas studiów. Osoby z wykształceniem wyższym (licencjat, magisterium) automatycznie zyskują dodatkowe 8 lat stażu.