program 500 plus

3,74 mln dzieci objętych świadczeniem 500+. Najnowsze dane Ministerstwa Rodziny

Wsparciem z rządowego programu Rodzina 500 plus do końca czerwca 2018 roku objęto ponad 3,74 mln dzieci do 18 lat - poinformował resort Elżbiety Rafalskiej.



Wsparcie z rządowego programu trafia do 2,45 mln rodzin. (East News, Fot: Lukasz Piecyk/REPORTER)

Jak informuje MRPiPS, w całej Polsce programem Rodzina 500 plus jest objętych 54,1 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Wsparcie z rządowego programu trafia do 2,45 mln rodzin.

Największy udział stanowią rodziny z dwójką dzieci, których w czerwcu 2018 r. było ponad 1,5 mln, a ich udział w ogólnej liczbie rodzin wyniósł 61,4 proc.

Kolejną grupę stanowią rodziny z jednym dzieckiem - 569,8 tys., z 23,2 proc. udziałem w ogólnej liczbie rodzin w Programie.

Rodziny wielodzietne w czerwcu 2018 r. stanowiły grupę 376,2 tys. rodzin, z 15,3 proc. udziałem w ogólnej liczbie rodzin w Programie. W 2018 r. do rodzin trafiło ponad 11,3 mld zł.

Program Rodzina 500 plus ruszył 1 kwietnia 2016 r. w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.