Liczysz na 4 tys. zł emerytury? Oto ile musisz zarabiać

Waloryzacja emerytur w marcu 2024 roku wyniosła 12,12 proc. Oznacza to, że osoby pobierające emeryturę minimalną otrzymały 192,52 zł brutto podwyżki. Kwota najniższego świadczenia w wyniku waloryzacji wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł brutto. Takie pieniądze wielu Polakom nie wystarczą jednak do samodzielnej egzystencji. Ile trzeba zarabiać, aby mieć emeryturę w wysokości 4 tys. zł?