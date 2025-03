Uwaga kierowcy. Działa nowy odcinkowy pomiar prędkości. Ma prawie 3 km

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało o uruchomieniu nowego odcinkowego pomiaru prędkości na drodze krajowej DK20. Nowe urządzenia monitorują kierowców na odcinku 2,7 km. Jak podaje serwis auto-swiat.pl, ograniczenie prędkości to 90 km/h dla samochodów osobowych lub 70 km/h dla samochodów ciężarowych.

Za przekroczenie dozwolonej prędkości do 10 km/h grozi kara 50 zł oraz 1 punkt karny. Ja podaje serwis, pozostałe stawki to:

Odcinkowe pomiary prędkości są znane z wysokiej skuteczności w rejestrowaniu wykroczeń, zwłaszcza w początkowych tygodniach działania. Kierowcy często przekraczają prędkość o 20-30 km/h. Z czasem jednak liczba wykroczeń maleje, gdy kierowcy dostosowują się do nowych przepisów.

Pomimo wzmożonych kontroli policyjnych i zaostrzenia kar liczba kierowców przekraczających dozwoloną prędkość wciąż rośnie. Jak pisaliśmy w WP Finanse, statystyki potwierdzają skalę problemu. W 2023 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego zarejestrowano 85 290 przypadków przekroczenia prędkości. A w 2024 r., od stycznia do sierpnia, doszło do 70 586 takich naruszeń, co sugeruje, że sytuacja może być jeszcze gorsza.