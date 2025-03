CERT Orange Polska poinformował o nowej kampanii phishingowej, która wykorzystuje fałszywe faktury Orange do rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania Remcos RAT. Jak podają analitycy, wiadomości e-mail przypominają autentyczne faktury, co może wprowadzać w błąd użytkowników.

Złośliwe wiadomości e-mail pochodzą z serwera w Bułgarii i zawierają załącznik z plikiem VBS, który uruchamia skrypt powershella. Skrypt ten pobiera złośliwy ładunek z internetu i wstrzykuje go do legalnego procesu systemowego. CERT Orange Polska zaleca korzystanie z aplikacji Mój Orange do płatności, aby uniknąć zagrożeń.