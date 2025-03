40 tys. zł dopłaty do elektryka. Nie wypłacono ani złotówki

Budżet programu NaszEauto wynosi 1,6 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) . Powinien być wykorzystany do końca sierpnia 2026 r., ale z danych, które przytacza biznesalert.pl wynika, że raczej się na to nie zanosi.

Portal biznesalert.pl podaje, że w marcu rejestrowano średnio 37 wniosków dziennie. Z kolei liczba zgłoszeń od osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) spadła o 24 , a to właśnie przedsiębiorcy mieli być najbardziej zainteresowani dopłatami.

Serwis wylicza, że przez pięć tygodni wykorzystano tylko 2,3 proc. założonego budżetu. Przy obecnym tempie składania wniosków, wykorzystane zostanie jedynie 34,8 proc. budżetu, co oznacza, że ponad 1 mld zł może pozostać niewykorzystane.

Program NaszEauto jest skierowany do osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych (z wykluczeniem spółek).

W jego ramach można dostać maksymalnie 40 tys. zł dotacji do zakupu, leasingu, wynajmu długoterminowego. Obecnie do wsparcia kwalifikują się wyłącznie nowe samochody elektryczne kategorii M1, wcześniej niezarejestrowane, których cena nie przekracza 225 tys. zł netto.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie katalogu pojazdów objętych dotacjami. Katalog pojazdów objętych wsparciem miałby zostać poszerzony o małe busy do przewozu osób i małe auta dostawcze. Wiceszef resortu Krzysztof Bolesta zwrócił uwagę, że wymaga to zgody Komisji Europejskiej, a zmiany mogły wejść w życie do końca czerwca.