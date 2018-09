5 dowodów na atrakcyjność obligacji jako źródła finansowania działalności gospodarczej

W dzisiejszych czasach, kiedy to przedsiębiorstwa funkcjonują w rozwiniętej gospodarce rynkowej, głównymi źródłami finansowania prowadzonej działalności są przede wszystkim środki własne oraz kredyty bankowe. Jednak w związku z coraz bardziej rygorystyczną polityką kredytową wiele podmiotów gospodarczych nie spełnia wymogów banków i nie jest w stanie skorzystać z takiego finansowania.

Obligacje są elastycznym i tanim źródłem pozyskania kapitału (iStock.com, Fot: scyther5)

Polska jako rozwinięty kraj charakteryzujący się łatwym i powszechnym dostępem do rynku kapitałowego, umożliwia skorzystanie z alternatywnego źródła finansowania jakim są instrumenty dłużne – obligacje. Emisja obligacji może odbywać się w trybie oferty publicznej – skierowanej do szerokiego grona odbiorców lub oferty prywatnej - skierowanej do maksymalnie 149 inwestorów. Pozyskanie środków finansowych poprzez emisję obligacji pod wieloma względami może być bardziej atrakcyjne od innych źródeł finansowania.

Emisja obligacji korporacyjnych jest przede wszystkim elastycznym i relatywnie tanim źródłem pozyskania kapitału (jest to zależne m.in. od kondycji finansowej spółki, zabezpieczenia obligacji). Główne zalety korzystania z tego instrumentu finansowego to:

1. Wielu dawców kapitału

Możliwość objęcia emisji przez wielu inwestorów, którzy osobno badają sytuację spółki

i podejmują decyzje o inwestycji.

2. Elastyczność w określaniu warunków emisji

Emitent sam ustala parametry emisji tj. oprocentowanie, zapadalność, zabezpieczenie, okres przyjmowania zapisów. Emitent sam podejmuje decyzję czy obligacje będą zabezpieczone.

3. Najpierw odsetki, a na końcu kapitał

Emitent w ustalonych terminach spłaca odsetki, a dopiero w dniu wykupu kapitał. Jest to jeden z głównych elementów, który odróżnia obligacje od kredytu. W przypadku kredytu, kredytobiorca zobowiązany jest spłacać co miesiąc raty kapitałowe wraz z odsetkami do zakończenia projektu. Jest to dużo większe obciążenie finansowe dla przedsiębiorstwa niż raty odsetkowe w przypadku obligacji, zwłaszcza gdy dany projekt w początkowym okresie nie generuje zysków.

4. Brak konieczności określania celu finansowania

Emitent nie musi, jak w przypadku kredytu, określać celu na jaki zostaną przeznaczone pozyskane środki.

5. Możliwość wprowadzenia na Catalyst

Wyemitowane obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynek Catalyst, co zwiększa wiarygodność emitenta i daje inwestorom możliwość zawierania transakcji kupna/sprzedaży na rynku wtórnym.