500+. Będzie zmiana okresu rozliczeniowego. Nabór wniosków już wkrótce

Jak przypomina serwis wyborcza.biz, 500+ wypłacane na podstawie wniosków składanych od lipca 2019 roku działa do końca maja roku 2021. Od tego momentu będzie obowiązywał nowy, roczny okres świadczeniowy. Będzie on trwał od od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Żeby nadal dostawać pieniądze, trzeba złożyć wniosek. A to możliwe będzie już niedługo. Przez internet da się to zrobić już od początku lutego, a drogą tradycyjną (wypełniając wniosek w urzędzie lub wysyłając go pocztą) - od kwietnia.

Zmiany w 500+. Wiceminister rodziny: trzeba będzie składać wnioski

Jak podaje serwis wyborcza.biz, jeśli złożymy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do tego dodatku oraz jego wypłata nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r. Z kolei w przypadku złożenia wniosków w maju 2021 r., czerwcu 2021 r., lipcu 2021 r. i sierpniu 2021 r. ustalenie prawa do 500 plus oraz jego wypłata nastąpi odpowiednio: do dnia 31 lipca 2021 r., do dnia 31 sierpnia 2021 r., do dnia 30 września 2020 r. i do dnia 31 października 2021 r.