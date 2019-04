500+ na każde dziecko, ważne zmiany. Wypłata wyrównawcza i nowy okres rozliczeniowy

Ważna zmiana w 500+, wniosek złożony w 2019 r. da spokój aż do 2021 r. Program obejmie każde dziecko, zniknie kryterium dochodowe. Jednorazowo wydłuży się okres rozliczeniowy, a docelowo zostanie zmieniony. Co więcej, rodzice otrzymają wypłatę wyrównawczą.

Ważne zmiany w 500+ już od 1 lipca 2019 r. (East News, Fot: Lukasz Piecyk/REPORTER)

Ważne zmiany czekają rodziców składających wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego "Rodzina 500+". W ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci docelowo zmieni się okres rozliczeniowy. Dojdzie także 3-miesięczny okres wyrównawczy.

Co to oznacza? Dotąd 500+ było przyznawane na okres jednego roku, od 1 października do 30 września. Wniosek o przyznanie świadczenia można było składać od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia dochodziła możliwość złożenia wniosku w formie papierowej.

Terminy zbiegały się ze składaniem wniosków o inne świadczenia, jak dodatek 300+ czy świadczenia alimentacyjne. Przez to urzędnicy byli zasypywani wnioskami, dłużej trwało ich rozpatrywanie, a prace kumulowały się w drugiej połowie roku.

500+. Spokój do 2021 r.

Ważna zmiana przy okazji rozszerzenia programu 500+ o każde dziecko to również zmiana okresu rozlieczniowego. Co to oznacza w praktyce? W skrócie - spokój aż do 2021 r. Dlaczego? Wprowadzenie przepisów wymaga dodatkowego czasu.

W szczegółach wygląta to tak. Od 2021 roku będzie obowiązywał okres od 1 czerwca do 31 maja. Za to wnioski będzie można składać już od 1 lutego (przez internet) oraz od 1 kwietnia (dodatkowo w formie papierowej – pocztą lub w danym urzędzie).

Dla przykładu, wniosek złożony do końca września 2019 r. oznacza przyznanie wypłat aż do 31 maja 2021 r. Nie oznacza to jednak, że można nie robić nic aż do czerwca 2021 r. By zachować ciągłość wypłat, trzeba ponownie złożyć wniosek po 31 stycznia 2021 r.

- Program "Rodzina 500+" to inwestycja w kapitał ludzki, redukcja ubóstwa i wzrost wskaźnika dzietności - stwierdziła we wtorek minister rodziny Elżbieta Rafalska.

Wyrównanie

Rząd wprowadza jeszcze jedną, istotną zmianę. Bardzo dobrą z punktu widzenia beneficjentów. Z zasady 500+ wypłacane było od miesiąca, w którym rodzic czy opiekun złożył wniosek. Ten czas wydłuży się na stałe.

Od 1 lipca 2019 r. będzie można złożyć wniosek do trzech miesięcy po dniu urodzenia dziecka, a na konto zostanie wypłacone wyrównanie za te miesiące. Wypłaty bieżące, czyli bez wyrównania, będą przyznawane od czwartego miesiąca.

Dla przykładu, jeśli dziecko urodzi się 1 grudnia to rodzic czy opiekun będzie miał trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeśli wniosek wpłynie do odpowiedniego urzędu do końca lutego, to świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem za grudzień, styczeń i luty, czyli pierwsza wypłata będzie opiewała na 1500 zł, a w każdym następnym miesiącu będzie to już 500 zł.

Ważne jest też, by na dzieci urodzone wcześniej, na które dotąd nie pobierało się świadczenia, złożyć wniosek jeszcze w lipcu 2019 r. Wtedy również dostanie się wyrównanie – za lipiec, sierpień i wrzesień. Bo 2019 r. to ostatni rok, kiedy świadczenie będzie obowiązywało od 1 października.

Dla przykładu, jeśli ktoś jest rodzicem czy opiekunem jedynaka lub dotąd pobierał 500+ na drugie i kolejne dziecko, może objąć świadczeniem również pierwsze dziecko. Jeśli wniosek zostanie złożony przez internet w lipcu – w październiku zostanie wypłacone 1500 zł za miesiące wstecz. Jeśli wniosek zostanie złożony w sierpniu – pieniądze obejmą dwa dodatkowe miesiące.

Jeśli ktoś zaśpi i nie złoży wniosku z uwzględnieniem 3-miesięcznego okresu wyrównawczego, nadal przysługuje 500 zł, ale na bieżące miesiące do końca okresu rozliczeniowego.

Na przykład, gdy dziecko urodzi się w listopadzie, a rodzic czy opiekun złoży wniosek o 500+ dopiero po 4 miesiącach od narodzin, 500 zł będzie wypłacane od pierwszego miesiąca, gdy wniosek wpłynął do urzędu, aż do końca maja 2021 r. Od lutego 2021 r. trzeba będzie ponownie składać wniosek, by utrzymać ciągłość wypłacanych świadczeń.

Ile wniosków na każde dziecko?

Z szacunków ministerstwa rodziny wynika, że obecnie w Polsce jest 6,8 mln dzieci, które zostaną objęte programem "Rodzina 500+". Są wychowywane przez tzw. rodziny pełne oraz samotnych rodziców, przez opiekunów prawnych czy faktycznych. Program obejmie też niektórych cudzoziemców.

Nie ważne, czy składa się wniosek o objęcie programem 500+ jedynaka czy czworo dzieci. Składa się tylko jeden wniosek. Obecny formularz zawiera miejsce do wpisania danych do pięciorga dzieci. Więc na sześcioro i więcej konieczne jest złożenie aneksu do wniosku.

Ostatnie dwie bardzo ważne zmiany dotyczą rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz juniorów umieszczonych w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.

W pierwszym przypadku, od 1 lipca 2019 r. prawo do 500+ nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Zdaniem resortu rodziny oznacza to także likwidację czasochłonnej procedury stosowanej przez gminy w takich przypadkach.

Comiesięczne świadczenie 500+ od 1 lipca 2019 r. obejmie także dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.

Dodatek przyznaje się na wniosek dyrektora placówki. Jak zapewnia ministerstwo rodziny, w tym przypadku 500+ w szczególności powinno być przeznaczane na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz zwiększanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych.

Podsumowując, wniosek o 500+ trzeba składać raz w roku – po przejściowym okresie od 2021 r. będzie to czas od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku, na te miesiące przyznane będzie świadczenie, wniosek będzie można składać od lutego. Świadczenie może być pobierane na dziecko aż do ukończenia przez nie 18 lat.

Wyjątek stanowić mogą jedynie "dorosłe dzieci" – jeśli 16-latka urodzi i będzie pobierała 500 zł na swoje dziecko, automatycznie jej rodzic bądź opiekun przestanie mieć prawo do pobierania świadczenia na nią.

Rząd wprowadza także 3-miesięczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

Co więcej, wprowadzone zostanie też rozwiązanie, które pozwoli zachować ciągłość przyznanego świadczenia drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres.

Zmiana obejmie też przypadek, gdy dojdzie do śmierci rodzica, który złożył wniosek o świadczenie 500+, ale zmarł przed jego rozpatrzeniem – tu również śmierć nie będzie przerywała biegu sprawy, a świadczenie zostanie przyznane na drugiego rodzica.

To założenia rządowego projektu ustawy, który 16 kwietnia przyjęła Rada Ministrów. 25 kwietnia odbędzie się pierwsze czytanie w Sejmie, po tym posłowie zagłosują nad projektem i skierują go do Senatu. Ten, po przegłosowaniu, skieruje projekt do podpisu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

- Zwykle potrzeby najbardziej bliskie naszej rzeczywistości wypierają te, które mają długi horyzont. Program "Rodzina 500+" ma służyć dzietności, ma poprawić demografię Polski. Tworzy plan dla długofalowego rozwoju Polski - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

1 lipca projekt ma wejść w życie (przestanie być projektem, a stanie się obowiązującą ustawą), jeśli przejdzie wyżej wymienioną procedurę legislacyjną, co oczywiście jest jedynie formalnością.