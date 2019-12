500+ odliczane od Kindergeld. Decyzja niemieckiego sądu

Polskie 500+ ma być odliczane od niemieckiego Kindergeld, tak zdecydował Niemiecki Federalny Trybunał Finansowy. Ojciec z Polski, który walczył przed niemieckimi sądami, przegrał w każdej instancji. Będzie musiał zwrócić nienależne pieniądze.

Niemieckie 500+

Kindergeld to istniejące od kilkudziesięciu lat niemieckie świadczenie rodzinne. Wypłacane jest nie tylko obywatelom Niemiec, przysługuje także dzieciom z krajów UE, których przynajmniej jeden rodzic pracuje i jest zameldowany w Niemczech. Co więcej, dziecko nie musi być obok rodzica – świadczenie przysługuje także na dzieci, które z drugim rodzicem lub opiekunem prawnym zostały w Polsce.

Ustalenie pierwszeństwa jest bardzo istotne. Pobierającym niemieckie Kindergeld w Polsce nie przysługuje już 500+, bo świadczenie jest niższe od niemieckiego. Natomiast w drugim wariancie należy złożyć wniosek o 500+ w Polsce, wtedy Niemcy mają obowiązek wypłacenia tzw. dodatku dyferencyjnego, czyli dopłacenia do polskiego świadczenia tyle, by kwota równała się z wysokością Kindergeld.

W praktyce oznacza to, że jeśli w Polsce rodzic ma przyznane 500 zł na dziecko, a współmałżonek pracuje i mieszka w Niemczech, to niemiecki rząd ma obowiązek wyrównania tego świadczenia do kwoty 204 euro, tj. ok. 864 zł. Na konto rodzica wpłyną dodatkowe ok. 364 zł, a właściwie blisko 86 euro. Kwota wyrównania będzie oczywiście wyższa, jeśli w rodzinie jest troje dzieci, a jeszcze wyższa, gdy jest ich czworo lub więcej.