500+. Problemy z decyzjami dla rodzin z rodzicem pracującym za granicą

Niełatwa jest urzędowa batalia Polaków pracujących za granicą, którzy ubiegają się o świadczenia 500+. Nasza czytelniczka na decyzję czeka niemal od roku. W tym czasie państwo powinno jej wypłacić 6 tys. złotych.

Program "Rodzina 500 plus" na dobre wszedł już do świadomości Polaków. Wciąż mają z nim jednak problem rodziny, w których jeden z rodziców pracuje poza granicami kraju. Wszystko spowodowane jest regulacjami prawnymi Unii Europejskiej. Mają chronić państwa UE przed podwójnym pobieraniem świadczeń, ale sprawiają mnóstwo problemów urzędom.

O swojej sytuacji poinformowała nas pani Renata (imię zmienione – bohaterka woli pozostać anonimowa), czytelniczka Wirtualnej Polski, która zgłosiła się do nas za pośrednictwem formularza dziejesie.wp.pl . Mieszka na co dzień w Polsce, tutaj jest również zatrudniona. Jest matką trójki dzieci. Przysługuje jej 500+ na dwójkę, ponieważ najstarsze ukończyło 18 lat.

Niemcy płacą, Polska nie

Rzecznik Wojewody tłumaczy

"Określenie czasu niezbędnego na rozpatrzenie jednej sprawy jest trudne do oszacowania. W sytuacjach skomplikowanych, w których istnieje potrzeba zebrania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień często niezbędne jest wystąpienie do instytucji zagranicznej ze stosownym zapytaniem" – wytłumaczono w odesłanej wiadomości od rzecznika prasowego.

"Przepisy unijne nie nakładają na instytucje właściwe terminów, w czasie których powinna zostać udzielona odpowiedź. Umownie przyjmuje się, że okres ten nie powinien przekroczyć 3 miesięcy od daty otrzymania zapytania. Faktycznie okres ten znacznie się wydłuża, nawet powyżej 12 miesięcy. Ponadto bardzo często przekazywane są do wojewody niekompletne wnioski składane w organach właściwych (ośrodkach pomocy społecznej lub urzędach miast/gmin). Powoduje to konieczność wezwania strony postępowania do uzupełnienia braków, co wydłuża procedurę postępowania" – dodano.