500+ pomogło. Coraz mniej polskich rodzin żyje w skrajnym ubóstwie

W Polsce obniżył się odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych. Na przestrzeni 2016 roku niemalże 1/3 rodzin, w których jest przynajmniej troje dzieci wyszła ze skrajnego ubóstwa, w którym była jeszcze rok wcześniej.

- Analizując wszystkie typy gospodarstw domowych, skrajne ubóstwo w Polsce znacznie obniżyło się przez ostatnie lata, z 7,4 proc. w 2013-2014 poprzez 6,5 proc. w 2015 do 4,9 proc. w 2016 r. - mówi Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej.

Jednak oznacza to, że prawie co dwudzieste gospodarstwo domowe w Polsce żyje poniżej minimum egzystencji, które w IV kw. 2016 r. wyniosło 550 zł/miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego. Gdy za kilka miesięcy poznamy dane GUS dotyczące 2017 r. należy się spodziewać dużej poprawy. Będzie to efekt rządowego programu "Rodzina 500+", ale także sytuacji na rynku pracy, powodującej wzrost wynagrodzeń, choć jednocześnie stanowiącej coraz większe zagrożenie dla rozwoju polskiej gospodarki.