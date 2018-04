500+ to nie wszystko. Co warto wiedzieć o ulgach podatkowych na dziecko?

Od wielu lat jednym z podstawowych narzędzi finansowych wspierających rodziców wychowujących dzieci jest możliwość odliczenia określonej kwoty od podatku (od podatku, a nie od dochodu, korzyść jest więc odpowiednio większa). W tym roku skorzysta z niej w Polsce ponad 4 mln podatników! To prosty sposób na pomniejszenie należności, jaką jesteśmy winni fiskusowi, lub otrzymanie zwrotu z urzędu skarbowego.

Jak to działa?

Ulga rodzinna przysługuje osobom, które wychowują małoletnie dzieci (tj. osoby do 18 roku) oraz dzieci do 25 roku życia, które nadal się uczą, a ich roczny dochód podlegający opodatkowaniu nie przekroczył kwoty 3 089 zł. Ulga dotyczy też dzieci bez względu na ich wiek, jeżeli otrzymywały one zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.