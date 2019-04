Afera KNF w Milionerach TVN. Padło pytanie o słynne szumidła

Pytanie za 5 tys. zł dotyczące afery KNF nieco zaskoczyło uczestniczkę poniedziałkowego odcinka Milionerów TVN, ale nie miała problemu ze wskazaniem właściwej odpowiedzi. Niestety daleko w programie nie zaszła.

"Były szef KNF Marek Ch. w rozmowie z Leszkiem Czarneckim lojalnie go uprzedził, że będzie używał: a) blablatorów b) trzeszczadeł c) poświstaczy d) szumideł"

Obejrzyj: afera KNF. "To, co usłyszeliśmy, jest bardzo mocne"

Przeszkodą nie do pokonania okazało się pytanie z fizyki: "Dżul to niuton razy: a) niuton b) metr c) wat d) wolt". Uczestniczka poprosiła o koło ratunkowe "pół na pół", ale nie uchroniło jej to przed wskazaniem złej odpowiedzi "a". Poprawna odpowiedź to "metr".