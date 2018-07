Afera w polskich aptekach. Prawie wszystkie firmy korzystały z jednego chińskiego składnika. Może być skażony

Problemy dotyczą produktów począwszy od polskiego Biotonu przez czeską Zentivę aż po globalne korporacje takie jak Sandoz. W sumie wstrzymano sprzedaż ponad 40 leków zawierających substancję walsartan, których rocznie sprzedaje się nawet kilka milionów sztuk.

- Duża część firm zachodnich sprowadza substancje czynne z Chin czy z Indii. Trudno jednoznacznie powiedzieć, z czego to wynika, ale jeżeli popatrzymy na tendencję, że leki mają tanieć, to pewnie przede wszystkim jest to kwestia ceny - przyznaje naukowiec. Jednocześnie zdecydowanie uspokaja.

- Ten producent walsartanu jest największym w Chinach. To olbrzymia firma, od której kupuje praktycznie cała Europa. Nie jest to jakaś firma krzak, która byłaby firmą najtańszą. Wszyscy kupują nie dlatego, że znaleźli taniego dostawcę, tylko dlatego, że ten producent robi to w sposób rzetelny, przyzwoity i z pełną dokumentacją. Firmy jak Polfarmex, Gedon Richter, Sandoz są znane i mają dobrą reputację. Gdyby tylko jedna firma to zrobiła, to rozumiem, że chciała zrobić sobie nieuczciwy biznes. To jednak dotyczy znanych firm i niemożliwe, żeby wszystkie nagle zidiociały, kupowały byle co i wprowadzały do obrotu - mówi dosadnie prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska.