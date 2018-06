Altana do rozbiórki, bo to nie altana. Działkowicze muszą trzymać się wymiarów

Nie można zalegalizować budynków odbiegających od definicji altany działkowej. Sprawa dotyczy obiektu na działce w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Szczecinie, który był murowany i większy niż w myśl przepisów może mieć altana. Wojewódzki Sąd Administracyjnych uznał jego nakaz rozbiórki za zasadny.

Altana, jak przypomina "Rzeczpospolita", to wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy, który nie może mieć więcej niż 35 mkw powierzchni i do 4-5 m wysokości. Żeby go postawić, nie jest potrzebne pozwolenie, nie trzeba go też zgłaszać.