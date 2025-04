Prawie połowa kontroli IJHARS z rażącymi błędami. Właśnie ruszają kolejne

WIDEO

Najczęstsze nieprawidłowości to:

IJHARS po raz kolejny rozpoczęła sezon kontroli jakości świeżych owoców, warzyw oraz ziemniaków. Jak poinformował Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysław Rzodkiewicz podczas briefingu w Broniszach, inspekcja skupi się na zapewnieniu, że konsumenci nie będą oszukiwani co do pochodzenia kupowanych produktów. Kontrole mają na celu zapewnienie najwyższej jakości produktów oraz ochronę interesów konsumentów i zasad uczciwej konkurencji.

Kilka dni temu IJHARS podzieliła się wynikami jednej z pierwszych kontroli w tym sezonie. Nieprawidłowości ujawniono na giełdzie hurtowej w Broniszach. Ponad pół tony truskawek z Grecji nie miało wymaganych oznaczeń, co mogło wprowadzać konsumentów w błąd co do ich pochodzenia.