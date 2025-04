Działkowcy obawiają się pomysłu rządu. Mamy odpowiedź resortu obrony

Nowa specustawa dotycząca obronności budzi poważne obawy wśród działkowców . Projekt przewiduje uproszczenie procedur związanych z przejmowaniem gruntów na cele wojskowe , co może skutkować wywłaszczeniami rodzinnych ogrodów działkowych bez zapewnienia pełnej rekompensaty. Zamiast kosztów odtworzenia, działkowcy mogą otrzymać jedynie odszkodowanie uwzględniające amortyzację infrastruktury .

Jak dodaje, drugim stałym elementem tego typu ustaw jest to, że w związku z ograniczeniem standardów w zakresie ochrony przed wywłaszczeniem ustawodawca zazwyczaj wprowadza pewne zachęty ekonomiczne.

- W ustawie MON-owskiej taki mechanizm również istnieje, ale z zastrzeżeniem - nie dotyczy on działkowców i stowarzyszeń ogrodowych. W ich przypadku dochodzi do ograniczenia uprawnień proceduralnych, bez żadnej rekompensaty ekonomicznej. Co więcej, ograniczono również prawa, które przysługiwały im wcześniej - mówi przedstawiciel PZD.