Kupił dom za butelki i puszki. 36‑latek zebrał 450 tys. odpadów

Jak podał australijski serwis ABC News, wszystko zaczęło się w 2017 r. Damian Gordon codziennie przemierzał ulice, parki i okolice festiwali muzycznych, zbierając porzucone puszki i butelki. Z czasem odkrył, że najlepsze miejsce do zbierania odpadów to nie chodniki, lecz wydarzenia masowe.

Po siedmiu latach Damian Gordon zebrał ponad 450 tys. butelek i puszek. System kaucji NSW Return and Earn oferuje w Australii 10 centów za każdy oddany pojemnik, co przełożyło się na 46 tys. dolarów (w przeliczeniu ok. 173 tys. zł). To wystarczyło na zaliczkę za małą chatkę rybacką z dwiema sypialniami.