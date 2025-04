Biedronka szuka młodych do pracy w wakacje. Kusi zarobkami

Rekrutacja na letnie praktyki odbywa się w ramach programu "Owocne Wakacje". Oferta skierowana jest do studentów i absolwentów.

WIDEO

Sieć oferuje umowę zlecenie z wynagrodzeniem w wysokości od 5280 do 6072 zł brutto miesięcznie. Osoby poniżej 26. roku życia mogą liczyć na wyższą pensję na rękę niż starsi praktykanci.

Uczestnicy mają do wyboru 34 stanowiska. Mogą pracować w Biedronce np. w dziale łańcucha dostaw (w Wyszkowie), marketingu (w Warszawie), w sekcji planowania (w Sieradzu), w dziale HR (w Koszalinie) i w dziale kontroli magazynu (w Gorzowie Wielkopolskim).

Kandydaci muszą być dyspozycyjni od czerwca lub lipca do września, znać MS Office oraz język angielski na poziomie komunikatywnym . Wymagana jest także umiejętność analitycznego myślenia.

Praktyki w Biedronce wymagają pracy od 30 do 40 godzin tygodniowo, w zależności od działu i charakteru obowiązków. W biurze głównym w Warszawie praktykanci pracują bliżej 40 godzin tygodniowo. Istnieje możliwość przerwy w pracy, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do potrzeb praktykantów.