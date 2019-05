Antylichwiarski projekt Ministerstwa Sprawiedliwości. Na finiszu prac coraz więcej wątpliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce walczyć z lichwą i nieuczciwymi chwilówkami. Firmy z branży pożyczkowej, zrzeszenia konsumentów, KNF, UOKiK wspólnym głosem mówią: zmiany są konieczne. Tyle, że propozycje ministerstwa wymagają dopracowania.

"Chwilówki" bez gigantycznych i zaskakujących opłat. Do tego koniec z odbieraniem mieszkań za niespłacone pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości niż wyceniana jest nieruchomość. Do tego limit kosztów dodatkowych i podwyższone kary za lichwę.

Eksperci i przedstawiciele rynku finansowego przyznają: to potrzebna regulacja, ale pośpiech może zniszczyć legalnie działające firmy. Rynek firm pożyczkowych wart jest 4 mld złotych. W ciągu roku firmy z całego sektora pożyczają pieniądze blisko 4 mln razy. Warto to odnieść do wartości udzielonych kredytów przez firmy z sektora finansowego - to blisko 500 mld zł.