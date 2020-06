Autobus wypadł z wiaduktu w Warszawie. Jedna osoba nie żyje

Do groźnego zdarzenia doszło popołudniu na przy trasie Armii Krajowej w Warszawie, na wysokości mostu Grota Roweckiego. Z wiaduktu spadł autobus komunikacji miejskiej.

28 osób jest rannych, w tym stan sześciu osób służby ratownicze oceniają, jako ciężki. Wiele wskazuje na to, że jest jedna ofiara śmiertelna. Łącznie autobusem miało podróżować 70 osób.

Policja apeluje do kierowców, aby omijali miejsce wypadku, a do osób, które jednak wjadą na most, aby sprawnie przejeżdżały przez trasę i nie zwalniały na wysokości miejsca tragedii.