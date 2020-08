Awaria Czajki. Wody Polskie apelują: nie pływaj i nie wędkuj w Wiśle

Apel ma związek z awarią systemu przesyłowego ścieków po dnie Wisły. Rok po pierwszej awarii ponownie doszło do rozszczelnienia rurociągu. W efekcie ścieki z lewobrzeżnej Warszawy znów są zrzucane bezpośrednio do rzeki.

Zarówno prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, jaki i MPWiK zapewniają, że ujęcia wody dla miasta są bezpieczne. "Awaria nie ma wpływu na jakość wody dostarczanej mieszkańcom Warszawy – ujęcia wody dla miasta znajdują się pod dnem Wisły i są zlokalizowane 10 km powyżej miejsca zrzutu ścieków do rzeki" - zapewnia MPWiK w komunikacie.

Awaria oczyszczalni Czajka. Przemysław Daca obawia się ponownej. "To będzie wielkie nieszczęście"

Wody Polskie zwracają jednak uwagę na jakość wody na północ od mostu Curie-Skłodowskiej (czyli potocznie Mostu Północnego). "Ze względu na to, że na skutek awarii do Wisły dostają się nieoczyszczone ścieki z aglomeracji warszawskiej, apelujemy, aby nie korzystać z wody w rzece! Zwłaszcza nie wędkować, nie pływać oraz nie podchodzić do brzegu - od stołecznego mostu Skłodowskiej-Curie na północ" - piszą Wody Polskie na Twitterze.