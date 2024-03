Awaria Facebooka i Instagrama. Użytkownicy nie mogą się zalogować

Nie tylko Facebook. Problemy z logowaniem do Instagrama

Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z awarią całej Mety, ponieważ nie działa również Instagram. Do serwisu downdetector.pl dotarło prawie 16 tys. zgłoszeń w sprawie problemów z tą aplikacją. Użytkownicy skarżą się głównie na problemy z logowaniem.