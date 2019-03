Balcerowicz o programach socjalnych PiS: "Prezenty rozdawane przez populistów są zatrute"

- Zamiast wykorzystać doskonałą koniunkturę, która się przecież kończy, rząd PiS idzie w ekspansję rozdawnictwa i upartyjnianie państwa oraz gospodarki. To przypomina czasy Gierka - uważa Leszek Balcerowicz.

- Za cząstkę 40 mld zł, które mają być rozdane, można zrobić wiele innych pożyteczniejszych rzeczy. Drobna część tej kwoty pozwoliłaby zmniejszyć liczbę zgonów z powodu smogu. Za kilkaset milionów można dofinansować szpitale onkologiczne, by mniej ludzi umierało. Trzeba pokazywać, jakie są koszty tego rozdawnictwa - powiedział Balcerowicz.

Zdaniem byłego szefa resortu finansów drogie programy socjalne muszą w końcu doprowadzić do podwyżki podatków .

"Piątka Kaczyńskiego". Ekonomista FOR: Zamiast rozdawać, można by mniej zabierać

- Gdybyśmy postawili pytanie, czy 40 mld zł wyciągniętych z kieszeni ludzi i rozdanych tym samym lub innym ludziom to dobry pomysł, to pewnie ogromna większość zastanowiłaby się i pewnie odpowiedziałaby, że jednak zły. I będą mieli rację - mówił Balcerowicz.

- Na krótką metę można Polskę jeszcze bardziej zadłużać, ale prędzej czy później trzeba będzie podnosić podatki. Żeby uzyskać tak duże środki, trzeba by było np. podnieść VAT z 23 do 28 proc. Nie twierdzę, że te podwyżki będą tak konkretnie wyglądały, ale nie uciekniemy przed kolejnym, i to dużym, wyciąganiem pieniędzy z naszych kieszeni - kontynuował były minister finansów.