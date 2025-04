Idą na wojnę z Kościołem. Kuria chce wyrzucić ich ze swojej ziemi

Mieszkańcy osiedla Maltańskiego dzierżawią swoje działki od Kościoła od 100 lat . Na osiedlu w ubiegłym roku mieszkało około 700 osób, część z nich postawiła tam domy całoroczne. Grozi im jednak eksmisja, bo właściciel ziemi, parafia św. Jana Jerozolimskiego, zmieniła zdanie co do przeznaczenia terenów, wypowiedziała umowy, a teren chce przygotować pod inwestycje mieszkaniowe.

"Utrzymywanie obecnej formuły funkcjonowania tego miejsca to nie tylko uciążliwości dla sąsiednich osiedli w postaci emisji zanieczyszczeń związanych z ogrzewaniem, czy zanieczyszczanie wód gruntowych (niewielka część mieszkańców zawarła umowy na wywóz nieczystości). To również warunki zamieszkania" - przekonywał w mediach społecznościowych Jaśkowiak.

Część mieszkańców osiedla Maltańskiego zwróciło się o pomoc do poznańskich radnych. Ponad 1600 podpisów znalazło się pod projektem inicjatywy uchwałodawczej . Jej celem jest powołanie komisji doraźnej Rady Miasta Poznania, która zajęłaby się rozwiązaniem kryzysu mieszkaniowego na poznańskim osiedlu.

"W tej chwili strona kościelna wykorzystuje system komunalny do przejęcia po kosztach działki o znaczącej wartości. Komisja miałaby również znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne i sprawiedliwe dla Miasta, mieszkańców Osiedla i wszystkich Poznaniaków. Rozwiązanie, które nie wydrenuje budżetu Miasta, nie zablokuje kolejek do mieszkań komunalnych na wiele lat, nie wywinduje cen mieszkań w Poznaniu do kolejnych rekordów" - twierdzą twórcy inicjatywy, cytowani przez serwis epoznan.pl.