Nie odbieraj połączeń z tego numeru. Atakuje Polaków od miesięcy

WIDEO

"Naciągaczka, dzwoni w sprawie rekompensaty za wzięcie kredytu we frankach, którego oczywiście nie brałem, bo bym musiał go wziąć już w przedszkolu. Przy próbie otrzymania informacji, skąd mają takie dane o mnie, pani twierdzi, że nie posiadają żadnych danych... No to skąd niby wie, gdzie dzwonić?" – tak brzmi jeden z ostatnich komentarzy na ten wspomnianego numeru w serwisie nieznany-numer.pl.