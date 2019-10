Duńska agencja energii (DEA) wydała pozwolenia operatorom sieci przesyłowych - duńskiemu Energinet.dk i polskiemu Gaz-Systemowi. Zgoda dla Energinetu dotyczy pomorskiego rurociągu na Morzu Północnym oraz przez cieśninę Mały Bełt. Pozwolenie dla Gaz-Systemu dotyczy duńskich obszarów morskich na Bałtyku.

Baltic Pipe. Dania wyraziła zgodę na budowę podmorskiej części rurociągu

- To kluczowy element w realizacji projektu - podkreślał prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień. Samo pozwolenie jest zintegrowane z decyzją środowiskową.

Przypomnijmy, że w lipcu br. duńska Agencja Ochrony Środowiska wydała już pozwolenie na budowę lądowej części Baltic Pipe, przebiegającej przez terytorium Danii. W rejonie brzegu morskiego Danii zdecydowano się umieścić gazociąg w tunelu, o długości ok. 1000 metrów, przechodzącym pod plażą i klifem.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach.