Banki wzięły się za kontrole Polaków. Sprawdzamy, o co chodzi

Zwiększone zaciekawienie wiarygodnością finansową obserwowano wśród wszystkich grup wiekowych i płci, choć zaznacza się tendencję częstszego sprawdzania osób do 30. roku życia (odsetek wzrósł z 16 proc. do 18 proc.), w odróżnieniu od osób powyżej 70. roku życia, gdzie odsetek ten zmalał z 7,4 proc. do 6,8 proc. Prawie każda druga sprawdzana osoba mieściła się w przedziale wiekowym 31-50 lat.