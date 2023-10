"Bezwzględny zakaz". W Trójmieście zamknęli plaże

W związku z neutralizacją niewybuchu w Zatoce Gdańskiej, do odbiorców telefonów komórkowych w Gdyni, Sopocie, Gdańsku i powiecie puckim przesłano na Alert RCB o treści: "Uwaga! Jutro od godz. 8.00 do 17.00 neutralizacja niewybuchu miny morskiej. Zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich na odcinku Mechelinki-Westerplatte"