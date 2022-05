Będą zmiany w ustawie o pomocy uchodźcom. Pełnomocnik rządu ujawnia, jakie

- To też kwestia pierwszych zmian związanych z zagospodarowaniem przez samorządy pustostanów. To niezwykle ważna sprawa, bo już przed wojną były problemy z dostępem do mieszkań komunalnych, a przyjazd do Polski tak dużej grupy uchodźców powoduje, że problem z tym jest coraz zwiększy. W związku z tym tutaj uelastyczniamy prawo - tłumaczył Szefernaker. Zmiany związane z pustostanami zapowiedział też w środę wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. - Rozważamy zmiany w Prawie budowlanym, które ułatwią samorządom remont lub przystosowywanie pustostanów do celów mieszkaniowych, uproszczą związane z tym procedury - mówił Uściński.