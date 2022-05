Inflacja dobija. "400 minus" - sztandarowy program PiS powinien zmienić nazwę

Jeśli ktoś od początku istnienia programu, pieniędzy nie wydawał, a odkładał na przyszłość dziecka, mógł zaoszczędzić na każde dziecko 36 tys. zł. Przy dwójce daje to 72 tys. zł. Przez 18 lat z odkładanych co miesiąc 500 zł można by uzbierać 108 tys. zł.