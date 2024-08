"Będę podnosił ceny". Przedsiębiorcy o efektach wyjazdu Ukraińców

Większym pesymizmem wykazuje się inny stołeczny przedsiębiorca z branży budowlanej, pan Krzysztof. - Każda wzmianka o rzuceniu pracy wywołuje u mnie palpitacje serca. Bez większej przesady mogę stwierdzić, że mógłbym od razu zamknąć interes. Ukraińcy to 3/4 mojej obecnej załogi. Wyjazd każdego z nich to tygodnie szukania kogoś, kto ma chociaż minimalne kompetencje do wykonywania tego zawodu. Mógłbym na stałe przekwalifikować się na rekrutera - mówi pół żartem pół serio.