Będzie 600+? Wiceminister tego nie wyklucza

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed zapowiada, że nie można wykluczyć podwyżki świadczenia 500+.

W rozmowie z "Super Expressem" Stanisław Szwed zaznaczył, że nie można wykluczyć w przyszłości waloryzacji świadczenia "500 plus" do wysokości "600 plus". – Jeśli chodzi o możliwość wyższych środków w budżecie na 500 plus, to nie można tego wykluczyć. Trzeba być cierpliwym – powiedział gazecie Stanisław Szwed.