Pleśń w pokoju socjalnym. Trudne warunki pracy w sklepach Stokrotki

Jak podaje portal wyborcza.biz, sytuacja pracowników Stokrotki pozostaje wyjątkowo trudna, mimo licznych skarg i interwencji. Alicja Symbor z NSZZ "Solidarność" w Stokrotce opisywała, że w jej sklepie w trójkę muszą obsłużyć dwie zmiany dziennie przez sześć dni w tygodniu. Jej zdaniem pokazuje to ogrom pracy, z którym muszą sobie radzić pracownicy.

- Kiedy nie ma osoby dedykowanej do obsługi kas, co się zdarza, kasjer musi przerywać obsługę tradycyjnej kasy i za każdym razem akceptować alkohol, zmieniać papier itd. Jest też tak, że przy dużych zakupach klienci wolą często używać tradycyjnych kas, niż przerzucać samemu taką ilość towaru - zwracała uwagę Symbor.

Problematyczne są również warunki pracy, jak wskazuje wybocza.biz. Państwowa Inspekcja Pracy wielokrotnie interweniowała w sprawie problemów z infrastrukturą sklepów, jednak zmiany nie są widoczne . PIP nakazała m.in. skontrolować podjazdy w sklepach i usunąć bariery, które utrudniają poruszanie się z wózkami wypełnionymi setkami kilogramów produktów. To nie wszystko.

- Na przykład we wrześniu po kontroli wystawiono wniosek o naprawę pomieszczenia socjalnego w jednym ze sklepów, gdzie pracownicy na zapleczu nie mieli ogrzewania, a na ścianach rozwinęła się pleśń. Gdy inspektor przyszła po jakimś czasie na ponowną kontrolę, okazało się, że nic się nie zmieniło. Silny pracodawca czuje się w takich sytuacjach bezkarny - mówi Symbor.

Jak relacjonuje portal wyborcza.biz, działacze związkowi zmagają się również z brakiem komunikacji i barierami w przekazywaniu informacji. Symbor podaje, że "jako związek zawodowy nie może np. umieszczać informacji w intranecie", co utrudnia działalność organizacji związkowej.

Stokrotka, odpowiadając na te problemy, twierdzi, że "systematycznie podnosi wynagrodzenia", jednak jak wskazuje portal, to nie wystarcza, by zażegnać spór. Związkowcy zapowiadają dalsze działania, domagając się poprawy warunków zatrudnienia oraz zwiększenia liczby personelu do poziomu sprzed pandemii.